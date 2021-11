Lo Chef Roberto Lodovichi, orginario di Monte San Savino in provincia di Arezzo, presidente dell’Unione Cuochi Toscani insieme a Marco Pasquini, hanno voluto fare il bis di eventi in Capitale in una sola settimana. Prima hanno partecipando alla "Corsa dei Santi di Roma" e poi sono stati protagonisti di una serata all’Harry’s Bar in cima a via Veneto. La strada della Dolce Vita torna protagonista.