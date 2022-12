Roma, l'Immacolata a piazza di Spagna con Papa Francesco

Migliaia di fedeli a Roma non hanno mancato l'appuntamento con Papa Francesco a piazza Mignanelli per l'Immacolata. Ci sono famiglie, bambini e anche molti disabili. Anche Francesco è arrivato seduto sulla sedia a rotelle e non ha rinunciato a salutare i malati e i disabili presenti in Piazza di Spagna al termine del suo Atto di venerazione alla Statua dell' Immacolata. Prima di fare il giro tra la folla per il suo congedo e ripartire per il Vaticano - nuovamente e cordialmente saltato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in fascia tricolore -, il Papa ha voluto anche fermarsi a stringere la mano e scambiare qualche battuta con alcuni giornalisti.

(foto servizio di Alessandro Rosi)