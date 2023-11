Roma, incendio in un supermercato a via del Serafico

Alle ore 02:30 circa di questa notte, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti con la Squadra 7/A di Ostiense e l'ausilio di due Autobotti, in Via del Serafico,220 per l'incendio di un'attività commerciale. Le fiamme sono divampate all'esterno di un supermercato nel reparto scarico merci. Una persona, bloccata all'interno della struttura, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco ed affidata alle cure dei sanitari in buone condizioni. Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.