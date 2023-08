Roma, incendio in un negozio di biciclette elettriche

La Sala Operativa del Comando di Roma in data 7 agosto alle ore 18,30 ha inviato al Circo Massimo in Via dei cerchi la Squadra di Ostiense ed il personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott, per un incendio all'interno di un negozio biciclette elettriche in affitto, dove andavano a fuoco diverse batterie al litio. Il pronto intervento del personale VVF ha impedito che l'incendio si propagasse arrecando ulteriori danni all'attività commerciale. Sul posto il 113 e la polizia di Roma Capitale.

Batterie al litio, l'incendio nel negozio

L'incendio, divampato lunedì 7 agosto nel tardo pomeriggio all'interno di un negozio biciclette elettriche in affitto in via dei Cerchi, vicino al Circo Massimo di Roma, ha allarmato le persone presenti sul posto. Grazie però all'intervento dei vigili del fuoco la situazione è tornata alla normalità. Le squadre che hanno spento le fiamme hanno così evitato che il rogo si propagasse. Sono andate a fuoco anche alcune batterie al litio.