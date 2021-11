Cassonetti in fiamme nella notte a largo Maccagno, zona Balduina. Sono andati a fuoco i rifiuti in strada, distrutti cassonetti dell'indifferenziata, del vetro e per la raccolta dei vestiti. Ignote ancora le cause: se origine dolosa o per la mano di qualcuno che per errore ha lasciato una sigaretta in parte accesa.

