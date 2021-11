Roma, caso di aviaria a Villa Pamphili: morto un cigno. Parco chiuso 10 giorni

Allarme influenza aviaria al Parco di Villa Pamphili, a Roma. Con un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri è stata disposta la chiusura al pubblico del Parco di Villa Pamphili nella parte dove si trova il laghetto del Giglio. Il provvedimento ha fatto seguito ad una specifica richiesta del dipartimento di prevenzione della Asl Roma3, dopo che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Roma il 26 novembre aveva comunicato una positività per influenza aviaria nelle specie avicole presenti nel laghetto.

Gualtieri: «Provvedimento precauzionale»

In un post Gualtieri riferisce che «si tratta di un provvedimento precauzionale seguito della morte per influenza aviaria di un cigno del laghetto. Per i prossimi 10 giorni, quindi, non potremo accedere a quell'area del parco», spiega il sindaco.