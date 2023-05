Rocca di Papa-Velletri, il centrodestra festeggia per la vittoria di Calcagni e Cascella

Rocca di Papa - Velletri, netta affermazione in entrambi i due comuni del centrodestra. A Rocca di Papa, comune commissariato da alcuni mesi dopo la sfiducia alla sindaca Veronica Cimino (Lista Civica ), ha vinto Massimiliano Calcagni, imprenditore locale di 48 anni. Ha preso circa 720 voti in più del suo avversario, il giovane del PD Francesco De Santis, con il 53,8% dei voti, su un totale di 3.401 voti, contro i 2919 dello sfidante, che si attesta al 46,19% .

A Velletri, con circa duemila voti in più, vince al ballottaggio l'avvocato 50enne Ascanio Cascella, anche lui presentatosi con il centrodestra unito. Cascella si è assestato al 53,04 %, mentre lo sfidante Orlando Pocci, sindaco uscente del PD, ha ottenuto 10.615 voti fermandosi al 47% circa. A Velletri i sostenitori di Cascella hanno sfilato con le bandiere per tutto il centro storico cantando l'inno nazionale e si sono radunati in centinaia sotto al Comune. A Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni, ha festeggiato in piazza della Repubblica insieme alla sua famiglia e i suoi sostenitori, brindando con il vino dei Castelli.

Foto-Video Luciano Sciurba-Giancarlo Boldacchini