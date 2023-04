Ostia, prove d'estate (in vista del ponte del 25 aprile): folla sul litorale romano

Complice il bel tempo, da oggi al 25 aprile, sul litorale romano, sarà una prova generale per l'avvio della stagione balneare, ufficialmente ancora non partita. Già oggi, tra Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese, sulle spiagge libere primi tuffi e tintarelle in costume: la temperatura sui 21 gradi ha invogliato già dal mattino, e poi via via in crescendo, molti visitatori, tra i quali anche turisti stranieri, e non solo, a rompere gli indugi, tirar fuori per la prima volta i costumi da armadi e cassetti, e recarsi sulle spiagge libere o nei chioschi attrezzati con asciugamani, lettini o sdraio.

Lungomari inoltre gettonati per passeggiate e fitness, oltre che da appassionati di bicicletta. Gli stabilimenti balneari, davanti ai quali ci sono in alcuni casi diversi capannelli di persone per acquisire informazioni per gli abbonamenti di cabine e posti ombrellone in vista della stagione estiva, sono al lavoro per preparare l'accoglienza per le prossime settimane, tra restyling e tinteggiature. A Fiumicino, il weekend è segnato anche dal debutto oggi, per il litorale laziale, della stagione agonistica del beach volley con la prima tappa del Campionato regionale, in scena al Neri Village, sul Lungomare della Salute. I numerosi ristoranti,bistrot, chioschi, stabilimenti balneari con tavolini all'aperto sono pronti, già da oggi, per accogliere molti avventori, visto il diffuso alto trend di prenotazioni che abbraccia tutto il ponte festivo. (ANSA).