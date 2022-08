Genzano, incendio in via Pozzo Bonelli: fiamme vicino alle abitazioni

Genzano, incendio in via Pozzo Bonelli. Decine di mezzi e un elicottero dei vigili del fuoco e protezione civile al lavoro da circa 3 ore. Il fuoco si è avvicinato alle case, alle ville e alle strutture agricole. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Velletri e Nemi, supportati dalla protezione civile di Genzano e Ariccia con numerose autobotti, si sono evitate conseguenze peggiori. Isolato e raffreddato un grosso bombolone del gas che stava per essere attinto dalle fiamme, numerosi residenti sono scesi in strada. La zona è stata isolata e chiusa al traffico dalla polizia locale di Genzano e dalla polizia di stato presente sul posto con alcune pattuglie e volanti. Le operazioni di spegnimento, con un funzionario dei vigili del fuoco sul posto (direttore operazioni spegnimento), con l'elicottero dall'alto sono ancora in corso. Il vasto incendio è scaturito lungo un fosso invaso da sterpaglie, folta vegetazione, alberi e canneti, nei pressi di un centro sportivo con laghetto in disuso da oltre 10 anni, probabilmente per cause dolose.

Foto Video Luciano Sciurba