Incendio a Castel Fusano, rogo all'interno del Country club

È esteso e ha fiamme altissime l'incendio divampato oggi pomeriggio all'interno della pineta di Castel Fusano ad Ostia. Il rogo sarebbe nato all'interno del Country club, un camping chiuso e disabitato, e si è propagato alle roulotte e a bungalow. Le fiamme inoltre, ben presto hanno lasciato il sottobosco arrivando anche alle chiome degli alberi. Sul posto, dalle 17, la Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando di Roma ha inviato tre squadre con al seguito 2 autobotti, il carro autoprotettori, il Dos ed i volontari della Protezione civile. Poco dopo sono intervenuti anche un elicottero e due Canadair. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia oltre agli genti della polizia locale di Roma Capitale che hanno proceduto alla chiusura di via di Villa di Plinio altezza di via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia.

Foto di Luciano Sciurba