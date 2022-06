Genzano sono stati attimi di paura quelli vissuti dai residenti e dai passanti di via Don Nazario Galieti poco fa. Per la macchina di una donna che l'aveva appena parcheggiata andata improvvisamente a fuoco. Sul posto la polizia di stato e la polizia locale che hanno chiuso le strade vicine ed i vigili del fuoco di Nemi supportati dalla Protezione Civile locale per la bonifica e lo spegnimento del rogo che ha distrutto la Fiat Qubo della donna in pochi minuti. Foto Video Luciano Sciurba