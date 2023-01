Genzano, incendio in trattoria: a fuoco la canna fumaria della cucina, evacuata la sala

GENZANO - Attimi di grande paura in una nota trattoria del centro storico, lo storico ristorante "Dai Cacciatori" ieri sera quando si è incendiata la canna fumaria in cucina proprio all'ora di cena, poco prima delle 21 con la sala piena di clienti ai tavoli. Il denso fumo provocato dal ritorno di fiamma della cappa ha invaso l'ambiente, i clienti sono stati invitati dai proprietari ad uscire velocemente, qualcuno ha avvertito dei lievi malori dovuti all'inalazione del fumo. Una aiuto cuoca, una donna sui 40 anni, è stata trasportata in ospedale dal 118 sotto shock e leggermente intossicata. Il successivo intervento dei vigili del fuoco di Nemi e Velletri giunti in pochi minuti riportava la situazione alla calma e si riusciva a sedare l'incendio e mettere in sicurezza la canna fumaria sul tetto. Sul posto sono giunte immediatamente due volanti dei commissariati di polizia di Genzano e Albano che hanno chiuso l'area tra la via dell'Infiorata e le stradine limitrofe del borgo antico per permettere le operazioni di soccorso. Mentre due ambulanze del 118 di Genzano e Velletri erano a disposizione con gli operatori sanitari per soccorrere eventuali intossicati o feriti che per fortuna a parte la donna in cucina e qualche lieve malore per inalazione di fumo non se ne sono registrati. Il locale per il momento è inagibile fino alla messa in sicurezza degli ambienti interessati all'incendio e alla fuoriuscita del fumo nero.

Foto Luciano Sciurba