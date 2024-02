Coppia derubata nel parcheggio del centro commerciale a Roma: i coniugi romani erano tornati dalla Nigeria

Brutta esperienza, qualche sera fa, per due giovani coniugi romani in visita nella capitale per alcuni giorni dalla Nigeria, dove vivono per motivi di lavoro. Dopo una serata passata al centro commerciale "Massimo" nella zona della Cecchignola, al ritorno alla loro auto - una Audi A 4 - si sono accorti di aver subito il furto dei loro bagagli nel parcheggio sotterraneo . «Siamo rimasti senza parole e con un profondo rammarico nel cuore, vedendo la nostra macchina danneggiata dai ladri, col vetro dietro infranto, in un parcheggio di un centro commerciale coperto della capitale, che dovrebbe perlomeno essere sorvegliato dalle videocamere e dal personale della sicurezza. La nostra gita ai Castelli e a Roma di alcuni giorni, dove siamo venuti a trovare dei familiari, si è trasformata in grande dolore, vedendo la nostra macchina danneggiata e soprattutto non trovare più nel cofano anteriore i nostri effetti personali. I ladri ci hanno portato via due trolley, con due computer portatili, con tutti i nostri dati e ricordi personali, alcuni dispositivi elettronici e altri oggetti di valore affettivo e dei capi di abbigliamento. Ci siamo chiesti ed abbiamo chiesto anche al personale del centro commerciale come può accadere che in un parcheggio di una così importante struttura frequentata da centinaia di avventori ogni giorno possano accadere furti del genere, in maniera frequente, come ci è stato detto da altri avventori commenta il ragazzo. Anche un'altra coppia arrivata poco dopo al parcheggio ha trovato la stessa amara sorpresa che abbiamo trovato noi, vetro rotto dietro e furto al suo interno, la stessa sera, poco prima delle 20. Abbiamo fatto regolare denuncia ai carabinieri della stazione della Cecchignola, che hanno avviato le indagini, ci è stato detto che avevano fatto anche un giro di pattuglia sul posto scoprendo il furto e avvisando la direzione del centro commerciale , che hanno cercato di rintracciarci mentre eravamo a cena in un locale della struttura . Mi auguro che le immagini di videosorveglianza, se presenti in quel punto, abbiano ripreso il furto e che gli autori siano trovati e puniti dalla legge italiana . Ci auguriamo che che episodi simili possano essere evitati in futuro, con una maggiore sorveglianza da parte della società che gestisce uno dei centri commerciali più grandi e frequentati di Roma, che non può certo lasciare incustoditi e in balìa dei ladri e male intenzionati i parcheggi interni alla loro proprietà. A breve torneremo in Africa, concludono il loro racconto Igor e Sara, originari dei Castelli Romani, dove viviamo e lavoriamo, con un brutto ricordo di Roma e della nostra gita ai Castelli e nella capitale decantata nelle più belle canzoni romane». Foto Luciano Sciurba