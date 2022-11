Congresso Nazionale dell'Ami in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere

Il 25 e 26 novembre 2022, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, l’AMI (Asscocazione Matrimonialisti Italiani) organizza il raduno nazionale degli Avvocati Matrimonialisti (Hotel “The Hive” in Via Torino n. 6) per discutere nei due giorni di lavoro, del fallimento del Codice Rosso e della carenza dei mezzi per fronteggiare la violenza di genere, da anni vera emergenza nazionale.