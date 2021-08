Genzano, la "gita ai Castelli" di un cinghiale in pieno centro

Genzano - La "gita ai Castelli" di un cinghiale femmina di pochi mesi è durata diverse ore, da stamattina all'alba si aggirava lungo il viale del parco pubblico dell'Olmata, dove alle 8 è stato avvistato da molti passanti che hanno chiamato la polizia locale. Gli agenti, insieme ai guardiaparco dei Castelli Romani, hanno delimitato e sorvegliato l'area, per circa 8 ore, fino alle 15.30 del pomeriggio quando è arrivato il veterinario Alan Risolo di Roma, attrezzato con carabina e siringa narcotizzante che lo ha catturato senza farle del male dopo averlo addormentato. Poi i guardiaparco lo hanno preso in carico e trasportato in un luogo sicuro dove liberarlo. Ancora una volta si è riproposta sul territorio la mancanza di personale veterinario specializzato della Asl o altri enti che possano intervenire celermente quando avvengono questi fatti.

Foto Video Luciano Sciurba