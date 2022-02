Ciampino, incendio in un appartamento: muore 45enne

Ciampino, un incendio è scoppiato intorno alle 20.30 in una mansarda di una villetta bifamiliare di via Cappalonga, in una zona periferica residenziale della cittadina aeroportuale non lontana da via Appia Nuova. «Abbiamo visto le fiamme e il fumo uscire dalla mansarda dove abita la nostra vicina, una donna colombiana che lavora qui come badante da molti anni, ed abbiamo chiamato subito i soccorsi», ha detto una vicina di casa. I pompieri sono giunti da Marino in pochi minuti ed hanno tirato fuori dalla villetta in fiamme al piano mansardato i due inquilini, un uomo disabile sui 50 anni, rimasto illeso, che occupa il piano terra, e la donna, una 45enne sudamericana, che è stata affidata in condizioni gravissime ai sanitari del 118. In tarda serata è deceduta al policlinico di Tor Vergata per i fumi respirati. Sul posto si sono recati immediatamente anche i carabinieri di Ciampino. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per accertare le cause del tremendo rogo: si dovrà capire se è stato un gesto volontario.