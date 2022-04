Castelli Romani, Pasqua di solidarietà con la messa per i profughi ucraini e la consegna delle uova ai bimbi ricoverati

Castelli Romani una Pasqua all'insegna della solidarietà nei confronti dei bambini meno fortunati e delle famiglie in difficoltà. Ad Albano, il vescovo Vincenzo Viva, ha messo a disposizione una chiesa ai profughi ucraini per la celebrazione della loro messa pasquale di rito greco cattolico bizantino, presso l'istituto religioso Leonardo Murialdo, dove egli stesso è intervenuto per salutare il loro parroco padre Oreste e i circa 200 presenti . Gli agenti della polizia locale di Ariccia, hanno acquistato con le loro contribuzioni volontarie una trentina di uova di cioccolata pasquali per donarle ai bambini ricoverati all'ospedale dei Castelli ed ai piccoli profughi della guerra in Ucraina ospiti al monastero di San Theodor a Castel Gandolfo, che non credevano ai loro occhi per la gioia. Pienone in tutti i ristoranti, le trattorie e le fraschette dei Castelli Romani oggi e domani, nonostante l'aria un po fresca e nuvolosa.

Foto Video Luciano Sciurba