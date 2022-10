Ariccia, romano di 70 anni precipita in un dirupo nel bosco dei Cappuccini: è gravissimo

Un escursionista romano di 70 anni finito in un dirupo è stato recuperato nel tardo pomeriggio nel bosco dei Cappuccini, sul costone del lago di Castel Gandolfo: con un coetaneo stava seguendo un sentiero quando è scivolato in una scarpata ferendosi gravemente: il luogo non era facilmente raggiungibile. L'amico, nel panico, è riuscito comunque a dare l'allarme al 112. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino, i colleghi del soccorso alpino fluviale dei pompieri di Roma, equipaggi del 118 e agenti della volante della polizia di Albano. Gli specialisti dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 145 con il verricello hanno recuperato il ferito che era già stato assistito a terra. L'escursionista e il suo amico sotto choc sono stati poi affidati al 118. Un elisoccorso atterrato al campo sportivo di Ariccia lo ha trasportato al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Il 70enne ha riportato numerosi traumi.

Le forze dell'ordine e i responsabili del parco regionale dei Castelli Romani consigliano di non avventurarsi in zone pericolose e di limitarsi a seguire i sentieri indicati dalla segnaletica.

Foto Luciano Sciurba