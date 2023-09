Albano, pauroso incendio vicino le palazzine, madre e figlia salvano un cane tra le fiamme (foto e video Luciano Sciurba)

Albano: pauroso incendio vicino le palazzine, in via Verdi nel pomeriggio di ieri, in pieno centro, tra il fuggi, fuggi generale in strada, a causa delle fiamme altissime che hanno lambito e danneggiato muri e balconi delle abitazioni. Da segnalare il coraggio di due donne, madre e figlia, Daniela e Ilaria Grauso, che nonostante le fiamme alte e il denso fumo, armate di mascherine, sono entrate nel terreno incolto arso dal fuoco, hanno aperto il cancelletto di un recinto dove si trovava Zeus, uno splendido segugio bianco e nero salvato tra le fiamme e portato in salvo . Sul posto hanno operato per diverse ore fino a ieri sera le protezioni civili di Albano e Genzano, coordinati dai vigili del fuoco di Marino e Frascati e dall'elicottero dei pompieri con a bordo un funzionario che ha diretto le operazioni di spegnimento (Dos). La polizia locale diretta dal comandante Giuseppe Nunziata, insieme alle volanti della polizia di stato di Albano e Genzano e una pattuglia dei carabinieri hanno dato ausilio ai soccorritori con numerose pattuglie e chiuso le strade di accesso al quartiere di via Verdi,via Donizetti, non lontano dal Tribunale e in una zona piena di palazzine residenziali e abitazioni indipendenti. Sul posto anche alcune ambulanze del 118 che ha soccorso persone colte da malore e leggermente intossicate dai fumi del vasto incendio. Anche i volontari dell'associazione "Riforestiamo i Castelli Romani" che hanno la loro "Foresta Naturale" nella zona hanno dato ausilio ai pompieri e protezione civile, salvando alcuni animali chiusi in alcuni recenti nei terreni arsi dal fuoco e segnalando i primi focolai, intervenendo con mezzi di fortuna come primo intervento. La stessa associazione segnala in una nota stampa i molti rifiuti lasciati nei terreni incolti andati a fuoco ed aveva chiesto da tempo al Comune di gestire il tratto di quel terreno che ricade su suolo pubblico per realizzare gli orti urbani ( altri ettari sono di privati cittadini, da dove sarebbe partito il fuoco, forse poi sfuggito a qualcuno che stava dando fuoco alle fitte sterpaglie ) . Sul posto si sono recati anche il sindaco di Albano Massimiliano Borelli che risiede in quella zona, con lui anche l'assesore all'ambiente Gabriella Sergi e il consigliere comunale Roberto Peduzzi, persincerarsi della situazione e mettere a disposizione dei cittadini eventuali aiuti da parte del comune. Foto Video Luciano Sciurba