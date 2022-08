Sting festeggia 30 anni di matrimonio nella sua tenuta in Toscana

«Trent'anni dopo... le scintille volano ancora» per Sting e Trudie Styler. Il cantautore e musicista inglese e la moglie hanno festeggiato i trenta anni di matrimonio (22 agosto 1992), dopo dieci di fidanzamento, in Toscana, nella loro tenuta 'Il Palagiò, nella campagna di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. La coppia ha postato sulla pagina ufficiale di Sting su Instagram una foto di un momento della festa, quello in cui marito e moglie giocano e ballano con le stelle luminose. Durante il party, l'ex frontaman dei Police ha cantato per gli invitati, accompagnandosi con la chitarra, alcuni dei suoi successi. Dal 1997 Sting e la sua famiglia trascorrono lunghi periodi nella tenuta toscana durante l'estate.

