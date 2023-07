Palinsesti Rai, chi sono i nuovi volti della televisione di Stato

La Rai rinasce sotto l'ombra del Veuvio. Presentati i nuovi palinsesti della televisione di Stato. «Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, per innovare, per sperimentare e per fare in modo che i nostri palinsesti fossero ulteriormente arricchiti, sia di competenze che di contenuti», dice Roberto Sergio, ad Rai, alla presentazione dell'offerta Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli.