Pannofino: «Mia moglie? L'ho conquistata imitando Banderas»

«Mia moglie? L'ho conquistata con la voce di Antonio Banderas». Una battuta che riassume il carattere e l'ironia di uno degli attori più amati del cinema italiano, anche per le nuove generazioni. Francesco Pannofino si racconta in una lunga intervista al Corriere in cui svela i segreti della sua carriera, l'esordio mentre studiava matematica (scelta per rimandare il militare), l'ascesa al successo internazionale e la consacrazione con il personaggio di René Ferretti, il mitico regista della serie cult Boris, amata anche dai giovani e di cui è recentemente uscita la quarta stagione su Disney Plus.