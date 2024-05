Amici, stasera la finale: dai concorrenti ai favoriti, cosa sapere

Amici 23 la finale, ci siamo. In diretta in prima serata su Canale 5, questa sera i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Petit, Holden, Mida e Sarah si sfideranno nel gran finale di stagione. Un percorso netto per tutti e sei, entrati nella scuola a settembre scorso. Dopo otto mesi, uno di loro alzerà la coppa del vincitore, scelto dal pubblico da casa attraverso il televoto. A condurre la serata, come da 23 anni a questa parte, la regina della tv Maria De Filippi, che per l'occasione sarà accompagnata da un'ospite d'eccezione: Angelina Mango. Proprio da Amici, infatti, la cantante ha iniziato il percorso che l'ha poi portata a vincere il festival di Sanremo e a partecipare all'Eurovision Song Contest.