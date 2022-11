Elena Xausa, chi era l'illustratrice italiana del New York Times

Il talento che l'avevano portata a diventare illustratrice nelle più importanti testate internazionali, poi la malattia e la scelta di tornare in Italia, nel paesino nativo a San Bassiano dove aveva da poco sposato il compagno Lorenzo Fonda. L'intera comunità di Marostica (dove era nata, in provincia di Vicenza) si stringe per la morte di Elena Xausa, avvenuta domenica scorsa a 38 anni. Una vita segnata dal successo professionale in quella che era la sua passione ma anche dalla cura e l'attenzione per la sua terra d'origine e la sua famiglia.