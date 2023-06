Cristiana Ciacci ha sposato Massimiliano Svevi a Roma: le foto delle nozze della figlia di Little Tony

La figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci ha sposato il suo compagno Massimiliano Svevi dopo 13 anni d'amore e due figli: Melania e Mattia. Cornice dello Yes I Do, è stata Roma.

Cristiana Ciacci sposa a Roma, le foto del matrimonio della figlia di Little Tony con Massimiliano Svevi: abito principesco e location da favola

Una cerimonia di matrimonio romantica ma allo stesso tempo sfarzosa dove i 5 figli della donna (tre sono delle precedenti relazioni di Cristiana) hanno partecipato insieme, uniti.