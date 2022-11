Bicarbonato, il chimico influencer: «Basta bugie, ecco quando è davvero utile »

Il bicarbonato «Non sgrassa, non igienizza, non sbianca, non serve per togliere il calcare». Con queste parole Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico inizia il suo video diventato virale dedicato a "sfatare" i falsi miti del bicarbonato.

Nella sua pagina "Scienza in cucina" Bressanini si definisce "Divulgatore scientifico, cuoco amatoriale, chimico che odia la disinformazione". In un video pubblicato il 1 novembre analizza alcune credenze popolari sul bicarbonato, alcune delle quali non hanno base scientifiche.

Il video ha ottenuto centinaia di commenti e oltre 200mila visualizzazioni: sintomo di quanto alcuni "falsi miti" siano radicati nelle nostre case e duri a morire. Anche a causa di alcune pagine web che alimentano teorie prive di fondamento scientifico sugli utilizzi e le proprietà di questa sostanza. E allora vediamo tutta la verità sul bicarbonato.