Papa Francesco a Fatima

Il Papa è arrivato a Fatima. Il Santuario mariano, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, è già stato visitato dal Pontefice il 13 maggio 2017 per il centenario delle apparizioni della Vergine Maria. Bergoglio pregherà davanti alla statua della Madonna e reciterà il Rosario con i giovani ammalati. Nell'eliporto di Fatima della cittadina portoghese il Papa è accolto dal vescovo di Leiria- Fatima e dal sindaco. «Papa Francesco è voluto ritornare a Fatima. Credo che lui voglia ritornare soprattutto per pregare per la pace. E la preghiera per la pace è una parte del messaggio di Fatima», ha sottolineato ai media vaticani il rettore padre Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas.