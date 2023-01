Vietnam, bimbo di 10 anni rimane intrappolato in un pozzo profondo 35 metri: corsa contro il tempo per salvarlo

Un bimbo di 10 anni è caduto in un pozzo largo 25 centimetri e profondo 35 metri nel sud del Vietnam. Secondo le prime informazioni, lo scorso sabato il piccolo si trovava nella zona di un cantiere per cercare dei rottami metallici insieme ad altri amici al momento della caduta. I soccorritori hanno detto di averlo sentito urlare in cerca di aiuto nella stessa giornata di sabato; ma nelle scorse ore non hanno più sentito la sua voce.

I soccorritori hanno lavorato per ammorbidire il terreno. Ma i movimenti hanno reso più complessi gli sforzi di estrazione. Nella giornata di ieri al piccolo è stata fornita dell'acqua ma, rivelano le autorità locali, non c'è stato alcun segno del suo utilizzo. «Stiamo facendo del nostro meglio. Non possiamo ancora rivelare le condizioni del bambino, ha detto un soccorritore citato da AFP. Il primo ministro Phạm Minh Chinh ha sollecitato i ministeri federali ad agire per accelerare l'operazione di salvataggio.

