Ucraina, Zelensky a Leopoli in visita ai soldati feriti a Bakhmut

Un post tratto dal profilo Facebook Volodymyr Zelensky: «Regione di Leopoli. Abbiamo visitato i nostri difensori che in particolare hanno combattuto nell'area di Bakhmut. Ringrazio i guerrieri per il loro servizio e l'eroica difesa della nostra Patria. Ringrazio i medici per tutto il loro lavoro e servizio, soprattutto quest'anno. Per aver aiutato tanti dei nostri guerrieri, i nostri eroi, a rimettersi in piedi»