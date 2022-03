Ucraina, la Russia lancia un missile ipersonico Kinzhal: le immagini del 24esimo giorno di guerra

L'Ucraina affronta il giorno 24 dell'invasione russa. Nombardamenti e combattimenti imperversano in tutto il Paese, soprattutto per l'ambita città di Mariupol, doce circa 400 persone, compresi 89 bambini, sono state evacuate nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi il quartier generale della difesa territoriale della Repubblica popolare di Donetsk (DPR). «Un totale di 389 persone, inclusi 89 bambini, sono state evacuate da Mariupol a Bezymenne nel distretto di Novoazovsk nel periodo compreso tra le 8:00 dell'11 marzo e le 8:00 del 18 marzo», si legge in una nota diffusa dall'Interfax. Dal 5 marzo sono 2.500 le persone evacuate da Mariupol, città sulla sponda settentrionale del Mar d'Azov, che prima dell'accerchiamento russo contava una popolazione di circa 400.000 persone.