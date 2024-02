Biden incontra la moglie e la figlia di Navalny: «L'eredità di Alexei verrà portata avanti»

Joe Biden ha incontrato oggi a San Francisco Yulia e Dasha Navalnaya, la vedova e la figlia dell'oppositore russo morto venerdì scorso in una colonia penale russa, a cui il presidente americano ha espresso «la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Alexey Navalny e la eredità nel combattere contro la corruzione e per una Russia libera e democratica in cui lo stato di diritto venga applicato a tutti».

Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato in cui si aggiunge che Biden, «porgendo le più sentite condoglianze per la terribile perdita», si è detto convinto che «l'eredità di Alexey verrà portata avanti dal popolo che in tutta la Russia e in tutto il mondo piange la sua morte e lotta per la libertà, la democrazia ed i diritti umani». Infine Biden ha dichiarato che la sua amministrazione domani «annuncerà nuove importanti sanzioni contro la Russia in risposta alla morte di Alexey, alla repressione ed aggressione della Russia e la sua guerra brutale ed illegale in Ucraina». La 23enne figlia di Navalny studia all'università di Standford, in California.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3 — President Biden (@POTUS) February 22, 2024

Biden ha postato su X le foto dell'incontro con la moglie e la figlia di Navalny e quella in cui abbraccia la vedova del dissidente russo. «L'eredità del coraggio di Alexey vivrà in Yulia e Daria e nelle innumerevoli persone che in tutta la Russia combattono per la democrazia e per i diritti umani», ha scritto nel post il presidente americano.