La tigre bianca Charlote sta bene, confiscata a un privato ora è nel "santuario" dei felini

La tigra bianca (Panthera tigris) femmina Charlota è arrivata nel santuario della fauna selvatica a Massweiler vicino a Pirmasens, in Germania. La tigre bianca di circa un anno era stata confiscata a un privato. Grazie all'intervento dei veterinari, è stata portata dall'ente internazionale per il benessere degli animali organizzazione "Four Paws" dallo zoo di Hodonin nella Repubblica Ceca, al santuario degli animali selvatici "Tierart" gestita da "Four Paws" nella Renania-Palatinato. Il santuario degli animali selvatici "Tierart" è unico in Germania e offre ai grandi felini, che sono stati tenuti in condizioni inadeguate negli zoo, nei circhi o in cattività privata, una nuova casa "gentile". Qui vengono curati anche numerosi altri animali selvatici domestici.