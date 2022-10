Kiev, anche gli animali portati in salvo dopo l'attacco russo

I russi hanno lanciato oltre 83 missili e usato 17 droni iraniani per attaccare l'Ucraina. Questa mattina Mosca ha sferrato attacchi missilistici su Kiev, Leopoli, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nizhyn, Zhytomyr e Kharkiv dalle regioni del Mar Caspio e di Nizhny Novgorod: lo ha riferito il viceministro della Difesa ucraina Hanna Maliar, citata dal Kyiv Independent. "La mattina è difficile. Decine di missili, Shahid iraniani. L'obiettivo sono le strutture energetiche del Paese. Nelle regioni di Kiev e Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, regioni di Frankiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Zhytormyr, Kirovohrad, il Sud. Vogliono panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Il secondo obiettivo sono le persone: l'ora e i luoghi degli attacchi sono stati scelti per causare il maggior danno possibile. Ma l'Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo gli attacchi russi in tutto il Paese. Vladimir Putin ha nel frattempo annunciato che la Russia ha lanciato "massicci attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina".