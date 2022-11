Israele al voto per le elezioni legislative, Netanyahu punta al grande ritorno. Affluenza più alta dal 1999

Continua a salire l'affluenza alle urne in Israele. Alle 16 (ora locale) il tasso - secondo il direttore del Comitato elettorale - è stato del 47.5%, ovvero circa 3.224.000 israeliani. È il dato più alto dal 1999. Nelle elezioni del marzo 2021, alla stessa ora l'affluenza era stata del 42.3%. Non andrebbe invece altrettato bene il dato relativo all'affluenza della popolazione arabo-israeliana: secondo alcune stime - non ufficiali - il tasso alle 14 era del 17%, in forte ritardo rispetto a quello generale. Se così fosse questo creerebbe difficoltà nei partiti arabi, ma non solo, di passare la soglia elettorale del 3.25%.

Ucraina, spinta cinese per la pace: «Mosca pronta a negoziare». Putin chiude la mobilitazione parziale: «Sul campo altri 80 mila nostri militari»