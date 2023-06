Influencer muore dopo l'operazione per aumentare i glutei, il fidanzato: «Glielo avevo chiesto io»

Una «bellissima» mamma è andata sotto i ferri per un lifting al sedere ed è poi morta per complicazioni. Si era operata per volere del suo fidanzato che voleva che avesse un sedere più grande. Lygia Fazio, 40 anni, si è sottoposta all'intervento tre anni fa, ma è stata ricoverata in ospedale quando le sostanze si sono diffuse in tutto il corpo.