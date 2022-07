Portogallo, incendi: il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza

Gli incendi stanno attraversando il Portogallo settentrionale e centrale, dove circa 3.000 vigili del fuoco e più di 60 aerei stanno lottando per domare le fiamme in mezzo a temperature altissime.

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Erano almeno dieci i grossi incendi attivi in tutto il territorio continentale portoghese fino all'alba di oggi, per un totale di 2.500 ettari di macchia già distrutta, mentre migliaia di vigili del fuoco sono impegnati a combatterli con centinaia di mezzi terrestri e una decina di Canadair, due dei quali giunti dalla Spagna. Il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha cancellato il suo viaggio a New York, presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, e ha trascorso parte della domenica presso il centro operativo della Protezione civile, a Lisbona. Per lo stesso motivo, infatti, anche il primo ministro, Antonio Costa, ha rinviato una visita ufficiale in Mozambico e oggi visiterà, insieme ai ministri degli Interni e dell'Ambiente, le province di Coimbra e Viseu, due delle più colpite dalle fiamme in questo momento.

Secondo l'UE, i cambiamenti climatici hanno messo il continente di fronte a uno degli anni più difficili per quanto riguarda i disastri naturali, come la siccità e gli incendi.

Quest'anno il Portogallo è già stato colpito da condizioni meteorologiche estreme: a giugno la siccità ha interessato circa il 28% del territorio nazionale, rispetto all'1% di maggio. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico è legato a eventi meteorologici più estremi e più frequenti, tra cui ondate di calore e incendi boschivi.

L'Istituto portoghese per il mare e l'atmosfera (IPMA) ha previsto un graduale aumento delle temperature di oltre 40 gradi Celsius (104 Fahrenheit) in alcune aree del Paese questo fine settimana. Il Paese ha adottato restrizioni che impediscono l'accesso pubblico alle foreste considerate a rischio speciale, ha vietato l'uso di macchinari agricoli e ha bandito i fuochi d'artificio.