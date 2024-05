Taiwan: 45 jet e 6 navi militari cinesi intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato 45 aerei e sei navi militari cinesi intorno all'isola nelle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia), con un'impennata delle attività a cinque giorni dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto William Lai. Un totale di 26 aerei, si legge in una nota, ha attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o ha raggiunto la zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) a nord e a sudovest, aggiornando il record del 2024 a fronte dei 20 aerei segnalati il 20 marzo. Le forze armate dell'isola «hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza».

I 45 aerei militari cinesi rilevati dalla Difesa taiwanese sono il numero più alto conteggiato intorno all'isola in un singolo periodo di 24 ore nel 2024, a segnalare disappunto verso la cerimonia di investitura di Lai, considerato da Pechino un «piantagrane» e un «pericoloso separatista» per le sue posizioni che considerano Taiwan autonoma nei fatti. Martedì sera, il ministero aveva affermato che 23 aerei cinesi - inclusi jet da combattimento e droni - erano stati individuati intorno a Taiwan in appena due ore. La Cina considera Taipei parte «inalienabile» del suo territorio da riunificare anche con l'uso della forza, se necessario. Negli ultimi anni ha la Repubblica popolare ha aumentato la pressione militare sull'isola, inviando aerei e navi da guerra quasi ogni giorno, parte di quella che secondo gli esperti considerano come «tattiche da zona grigia», basate su atti che si fermano un attimo prima che sfocino in una vera e propria guerra.