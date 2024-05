Harry e Meghan in Nigeria: suite presidenziale da più di 4 mila euro a notte

Un viaggio di lusso quello di Harry e Meghan giunti in Nigeria per promuovere gli Invictus Games.

Gli ex reali hanno voluto il massimo per il loro tour da favola: hanno alloggiato in una suite presidenziale da più di 4 mila euro a notte. E massima anche la sicurezza: hanno attraversato Abuja e Lagos in un convoglio di 14 auto con soldati armati di mitragliatrice e passamontagna. Il tour iniziato venerdì e conclusosi domenica aveva come obiettivo quello di sostenere gli Invictus Games, una manifestazione sportiva internazionale fondata da Harry nel 2014 (prima del divorzio dalla royal family) per militari feriti e malati, sia in servizio che veterani.