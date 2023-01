Funerali Ratzinger, i cardinali fotografano l'arrivo del feretro con i cellulari

Un momento triste ma allo stesso tempo storico. E per questo indimenticabile, da ricordare con una fotografia. I cardinali presenti in prima fila ai funerali di Papa Benedetto XVI, pieni di emozione, vogliono ricordare con uno scatto il momento dell'addio a Joseph Ratzinger. E per farlo scattano una foto con i loro cellulari nel momento dell'arrivo del feretro del Papa Emerito.