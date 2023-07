Francia proteste, i sindaci davanti ai municipi manifestano contro le violenze: cittadini solidali con la polizia

Raduno oggi a mezzogiorno convocato dai sindaci francesi davanti ai municipi delle città per denunciare l'ondata di violenze urbane, che appare tuttavia in netto calo. L'Associazione dei sindaci di Francia (AMF) ha invitato la popolazione a «una mobilitazione civica dei cittadini per un ritorno all'ordine repubblicano» a qualche ora dal violento attacco contro la casa del sindaco di Hay-les-Roses, a sud di Parigi, con un'auto-ariete. Sono rimasti feriti, nella fuga, la moglie e uno dei figli del sindaco. Gli autori del gesto sono ricercati nell'ambito di un'inchiesta per tentato omicidio. Sul terreno, dopo 5 notti di scontri, saccheggi e violenze, c'è stato un ritorno alla calma, con 157 fermi contro gli oltre 1.300 di 3 notti fa e i 400 di ieri. Nessun grave incidente o scontro violento è stato segnalato. È morto un pompiere di 24 anni mentre lottava contro un incendio appiccato ai veicoli di un parcheggio sotterraneo, che al momento non si sa se fosse collegato alle violenze urbane.

Anche diversi cittadini hanno partecipato al raduno, uno dei cartelli recita: "Giustizia per la nostra polizia, i nostri pompieri, i nostri sindaci, i nostri cittadini e i nostri commercianti"