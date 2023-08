Cefalonia, le spiagge più belle d'Europa a prezzi (ancora) accessibili: le foto

Tra le mete più gettonate e più economiche del 2023 non poteva certo mancare la Cefalonia. L’isola del pino nero, è la maggiore tra le sette sorelle delle Isole Ionie ed è senza alcun dubbio uno dei paradisi naturali più mozzafiato della Grecia. Ed è anche super economica.

Cefalonia, l'alternativa low cost per l'estate 2023: hotel a 40 euro, ombrellone e lettini (a volte) gratuiti e cene di pesce a 15 euro

Cefalonia, le spiagge più belle del mondo a costi contenuti

In alcune spiagge lettini e ombrelloni non si pagano (a condizione che si consumi qualcosa), i ristoanti costano 10 euro a persona e gli alloggi si trovano anche a 40 euro a notte. Insomma Cefalonia, con le sue bellezze incontaminate, è la meta perfetta per fuggire al caro vacanze.