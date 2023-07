Francia proteste, le foto dell'abitazione del sindaco danneggiata dai rivoltosi: auto contro il muro di casa

Agenti della polizia municipale presidiano l'abitazione danneggiata del sindaco di Hay-les-Roses Vincent Jeanbrun, un sobborgo di Parigi. Dei rivoltosi hanno usato un'auto come ariete contro l'edificio ferendo la moglie del sindaco e uno dei suoi figli durante la notte. Le proteste in Francia non si placano.

Scontri in Francia, 719 arresti (molti minorenni) nella quinta notte di proteste. Auto contro casa di un sindaco: feriti i familiari