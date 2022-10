Ucraina, bambino sotto le macerie di un palazzo bombardato dai russi a Mykolaiv

Un bambino è rimasto intrappolato sotto le macerie di un palazzo bombardato dai russi. Almeno dieci città sono state pesantemente bombardate dai russi in questi giorni: ci sono 109 morti Tra le città colpite c'è anche Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, dove gli uomini di Putin hanno distrutto un edificio di cinque piani: un bambino di 11 anni è stato tratto in salvo dopo sei ore sotto le macerie. Al momento i soccorritori stanno cercando altre sette persone. Lo rende noto il governatore Vitaliy Kim, come riporta Unian, che pubblica le foto del momento in cui i vigili del fuoco individuano il bambino.