Un posto al Sole sbarca su Airbnb, ecco come dormire una notte a Villa Palladini

Dormire una notte a Villa Palladini, nel set dove girano Un posto al sole? Sì, è possibile. C'è un appartamento su Airbnb. L'host è il mitico Raffaele, Patrizio Rispo, che nella sua bio recita: «Ciao, io sono Patrizio Rispo, ma in tanti mi conoscono come Raffaele Giordano, lo storico custode di Palazzo Palladini che interpreto da ventisette anni. Non vedo l’ora di incontrare la coppia di viaggiatori che trascorrerà una notte in questo luogo unico, il punto di partenza ideale per partire alla scoperta della mia città!»