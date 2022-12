Tre sorelle si laureano a tre mesi di distanza: è festa in casa Moro

La prima a laurearsi è stata Alice, 22 anni, il 6 settembre scorso, ed ora frequenta il biennio magistrale in inglese, International economics and business a Vicenza. Seconda è stata poi il 14 novembre la primogenita 31enne Margherita, che ha terminato la laurea specialistica in anatomia patologica. Altra sua passione è quella del violino, diplomata al conservatorio di Vicenza, durante il lockdown, dal terrazzo dell’abitazione di famiglia in Borgo Treviso, ha suonato più volte per il quartiere, rompendo così il clima cupo dell’isolamento in casa. Margherita suona anche nell’Asclepio Ensemble, l’orchestra dell’Azienda ospedaliera di Padova, composta da medici ed infermieri.