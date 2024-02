Sanremo 2024, la prima serata del Festival

Tutto pronto all'Ariston per il Festival di Sanremo 2024.

L'omaggio a Toto Cotugno

«Un omaggio fatto col cuore che non deve essere per forza fatto in maniera esagerata. Una cosa delicata e molto bella, sarà personalmente molto piacevole, ma non vorrei svelare troppo». Lo anticipa Amadeus alla conferenza stampa di presentazione della serata inaugurale del festival di Sanremo. «Toto Cutugno appartiene a questo festival, l'ho intervistato più volte sempre con grande professionalità. Appartiene a questo festival», aggiunge Amadeus.