Chieti, matrimonio tra sordomuti: cerimonia in lingua dei segni per Sara e Abraham

Matrimonio in lingua dei segni a San Salvo, in provincia di Chieti. Protagonisti sono Sara Fabiano e Abraham Ajeesh, che stamani sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, nell'aula consiliare del Comune. I due sposi sono entrambi sordomuti e tutta la cerimonia si è svolta in lingua dei segni.