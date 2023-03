Milano, il forte vento butta giù alberi e tegole dai tetti: ferito un motociclista di 23 anni

Alberi sradicati, tegole dei tetti finite in strada e almeno cinque automobili danneggiate. Questo il bilancio dei danni provocati dalla forti raffiche di vento che hanno colpito oggi Milano. Decine di chiamate hanno intasato i centralini dei vigili del fuoco locali, che sono stati impegnati a intervenire in almeno venti punti diversi del capoluogo lombardo.

Uno degli alberi buttati giù dal vento ha bloccato di traverso viale Lunigiana, una delle principali arterie cittadine, in direzione piazza Carbonari. Oltre a una temporanea interruzione della viabilità, il crollo ha causato la caduta di un ragazzo di 23 anni dalla sua motocicletta: secondo quanto reso noto, il giovane non è stato colpito direttamente dal tronco in caduta, ma passava di lì proprio mentre la pianta precipitava al suolo, quindi avrebbe perso il controllo del mezzo per lo spavento. Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso del San Raffaele in codice giallo. Altri alberi sono stati sradicati in via Nazario Sauro e in via Tiraboschi (zona Porta Romana), dove un tronco cadente ha danneggiato cinque automobili in sosta.

A Milano e provincia la protezione civile ha attivato allerta meteo di colore giallo, corrispondente a rischio moderato, per il forte vento. La raccomandazione rivolta ai milanesi dal Comune è stata quella di evitare di parcheggiare le auto sotto alberi o impalcature di cantieri, evitare di percorrere viali alberati e mettere in sicurezza tutti gli oggetti che potrebbero cadere o essere spostati dal vento.