Giulia Rosa, morta a 8 anni dopo essere stata dimessa da Napoli.

Giulia Rosa (8 anni) viene portata dai suoi genitori, residenti a San Prisco (CE), all'ospedale di Caserta nella notte di martedì 6 febbraio, con febbre molto alta (quasi a 40), conati di vomito e sensazione di svenimento. Vengono effettuati i controlli di rito e le analisi del sangue, da cui però non emerge nulla di particolare. Nonostante la piccola continui a non migliorare, la mattina dello stesso 6 febbraio, alle 10.54, viene dimessa. I genitori hanno provato a insistere per un ricovero, ma nulla da fare: l'unica raccomandazione è quella di effettuare a casa l’ecocardiogramma “Holter” per monitorare cuore e pressione nell’arco delle 24 ore. Poi il nuovo ricovero a Napoli e la tragedia.