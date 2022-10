Giorgia Meloni a colloquio con Sergio Mattarella

La leader di Fdi Giorgia Meloni si trova ora a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Giorgia Meloni è tornata al Colle per ricevere l'incarico di premier dal capo dello Stato Sergio Mattarella. La presidente di Fratelli d'Italia non ha cambiato abito: sfoggia lo stesso completo Armani, un tailleur blu navy con camicetta in tinta e scarpe azzurre di velluto con il tacco, indossato stamattina per le consultazioni. La leader di via della Scrofa, però, ha cambiato acconciatura: non più la coda di cavallo con ciocche che le scendono sul viso, ma un capello biondo miele, liscio e pettinato.